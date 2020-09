Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern - Schalke 04 8:0 - Gnabry überragend

Wer gedacht hatte, der FC Bayern würde nach dem Triple-Gewinn mit einem Hauch weniger Motivation in die neue Saison gehen würde, der wurde bereits am 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison eines Besseren belehrt.

Mit einem auch in der Höhe verdienten 8:0-Sieg gegen den völlig überforderten Schalke 04 präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick so spielfreudig wie beim Champions-League-Turnier in Lissabon. Nie zuvor in der Ligageschichte endete ein Bundesligaauftakt mit einem derart hohen Sieg. (Service: TABELLE der Bundesliga)