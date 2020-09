2. Bundesliga mit Hannover und Darmstadt LIVE im TV, Stream & Live-Ticker

Hannover und Karlsruhe trennten sich in der letzten Saison zweimal unentschieden © Imago

Am Samstagmittag stehen drei Spiele in der 2.Bundesliga auf dem Programm. Unter anderem mit dabei sind Hannover 96 und der Darmstadt 98.

Zum Auftakt in die 2. Liga startete der Hamburger SV mit einem überzeugenden 2:1-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldor f in die Saison 2020/21, während der 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1-Remis bei Jahn Regensburg hinauskam.

Am Samstag will der nächste Aufstiegsaspirant mit einem Dreier nachziehen: Hannover 96 empfängt den Karlsruher SC. ( 2. Bundesliga: Hannover 96 - Karlsruher SC ab 13 Uhr im LIVETICKER )

Die ambitionierten Niedersachsen hoffen auf einen besseren Saisonstart als im Vorjahr: In der Spielzeit 2019/20 legte Hannover in den ersten sechs Spielen mit drei Niederlagen, zwei Unentschieden und nur einem Sieg einen regelrechten Fehlstart hin und belegte zur Winterpause einen enttäuschenden 14. Rang.

Geheim-Favorit in Sandhausen gefordert

In der zweiten Samstagspartie ist Geheim-Favorit Darmstadt 98 beim SV Sandhausen zu Gast. Die Lilien belegten in der Vorsaison Platz fünf und waren am Ende nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.