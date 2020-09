Bundesliga: Eintracht Frankfurt-Bielefeld, Bremen-Hertha LIVE im TV, STREAM, Ticker

Am 1. Spieltag der Saison 2020/21 startet Hertha BSC gegen Werder Bremen, Eintracht Frankfurt empfängt hingegen zu Hause den Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Die Bundesliga ist zurück. Nachdem der FC Bayern zum Auftakt den FC Schalke 04 mit einer 8:0-Packung nach Hause geschickt hat , starten am Samstag ab 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt und Hertha Berlin die Mission Europa.

Bielefeld will in Frankfurt ärgern

Die Adler und die Ostwestfalen gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison. Während Frankfurt nach dem 2:1-Sieg gegen 1860 München den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals feierte, scheiterte die Arminia überraschend am Viertligisten Rot-Weiß-Essen.