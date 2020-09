"Autobattle Royale" - Bekommt PUBG bald einen neuen Spielmodus?

Datensammlern zufolge arbeiten die Entwickler von Player Unknown’s Battlegrounds an einem neuen Spielmodus, der auf den Namen „Vostok“ hört und die Grenzen zwischen Autobattle und Shooter vermischt.

Im Zentrum der Spielerfahrung steht eine Reihe von Eins-gegen-Eins-Duellen, in denen der Gewinner jeder Runde Geld einsackt und die Spieler versuchen, am Leben zu bleiben. Der bekannte PUBG-Leaker PlayerIGN hat alle Details zum Vostok-Arena-Modus in einem Video zusammengefasst.