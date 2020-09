Beachvolleyball-EM: Thole/Wickler früh raus - Ludwig/Kozuch überzeugen

Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Beachvolleyball-EM in Lettland frühzeitig ausgeschieden © Getty Images

Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Beachvolleyball-EM in Lettland frühzeitig ausgeschieden.

Das Duo vom Eimsbütteler TV unterlag am Freitag in der Qualifikationsrunde den Italienern Paolo Nicolai/Daniele Lupo mit 24:26, 21:13, 12:15 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale.

Ebenfalls noch vor der Runde der letzten 16 scheiterten Philipp Bergmann/Lukas Pfretzschner (Hameln/Dachau), die in ihrem Match in der Qualifikationsrunde gegen Jakob Windisch/Adrian Carambula aus Italien mit 21:16, 17:21, 10:15 das Nachsehen hatten.

Die weiteren deutschen Männer-Duos Nils Ehlers/Simon Pfretzschner (Hamburg/Dachau) und Armin Dollinger/Sven Winter (Lohhof/Düsseldorf) waren bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Die deutschen Frauen haben noch Chancen

Ebenfalls noch dabei sind Victoria Bieneck/Isabel Schneider nach dem 18:21, 21:16, 15:10 gegen Monika Brzostek/Aleksandra Gromadowska (Polen). Im Kampf um das Halbfinale stellen sich den Hamburgerinnen die Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slukova in den Weg. Kim Behrens/Cinja Tillmann (Flacht/Hildesheim) kämpfen gegen Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen (Finnland) um die Runde der letzten Vier, nachdem sie Tanja Hüberli/Nina Betschart aus der Schweiz 21:18, 21:15 ausgeschaltet hatten.

Am Donnerstag waren alle Spiele wegen heftiger Niederschläge und starken Windes abgesagt worden. Am Freitag ging der Spielbetrieb weiter - allerdings nicht am Majori Beach, sondern ohne Zuschauer im Ruukki Beach Center Jurmala.