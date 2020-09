Bundesliga: Eintracht Frankfurt im Kader-Check - Hütter bereit für Europa?

Meister? Absteiger? Torkanone? So tippt Basler

C. Michel

Eintracht Frankfurt hat nach zwei Jahren Europa League Blut geleckt. Der Weg soll wieder in den internationalen Wettbewerb führen. Reicht der Kader für diese Aufgabe?

Die Saison ohne internationalen Wettbewerb soll eine Ausnahme bleiben. Rang neun war im vergangenen Jahr dafür zu wenig, auch über den DFB-Pokal (Aus im Halbfinale) und die Europa League (Aus im Achtelfinale) wurde die dritte Europapokal-Teilnahme in Folge verpasst.

Angriff

Der in der Hierarchie abgerutschte Goncalo Paciencia hat den Klub auf Leihbasis in Richtung Schalke 04 (SPORT1 berichtete darüber) verlassen, auch Rohdiamant Dejan Joveljic war nach seiner Belgien-Leihe noch nicht weit genug und soll in Österreich reifen. Somit stehen aktuell drei Stürmer im Kader: Neuzugang Ragnar Ache, Bas Dost und André Silva.