1. FC Köln: Horst Heldt fordert vor Bundesliga-Start Zusammenhalt

Das verflixte zweite Jahr: Effzeh will mit Jugend zum Klassenerhalt

Horst Heldt fordert beim 1. FC Köln in der neuen Saison Zusammenhalt. Zudem warnt der Geschäftsführer Sport vor zu hohen Erwartungen an ein Duo.

Vor dem Saisonstart am Samstag hat Horst Heldt im Interview mit SPORT1 mehr Zusammenhalt beim 1. FC Köln gefordert.

Nach der turbulenten letzten Saison, die am Ende mit dem als Saisonziel ausgerufenen Klassenerhalt endete, herrschte zuletzt Unruhe rund um den Verein.

Heldt warnt vor zu hohen Erwartungen an Neuzugänge

Für Aufregung im Fanlager hatten zuletzt auch die Abgänge von Mark Uth und Jhon Córdoba gesorgt, die in der abgelaufenen Saison 26 Scorerpunkte zum Klassenerhalt beigesteuert hatten.

Uth kehrte nach seinem Leihende zu Schalke zurück, Córdoba wechselte in dieser Woche für rund 15 Millionen Euro zu Hertha BSC. Als neuen Zehner verpflichtete Köln Ondrej Duda, an vorderster Front soll in Zukunft Sebastian Andersson stürmen.