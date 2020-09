Änderungen bei Lee Sin und Ezreal - der neue LoR-Patch

Patch 1.10 ist der erste seit Veröffentlichung von "Call of the Mountain" und hat nach Riots Ankündigung " alle zwei Wochen ein neues Update für ihr hauseigenes Kartenspiel herauszubringen " genau genommen eine Woche Verspätung. Laut eigener Aussage konnte der Publisher sich dadurch aber ausreichend Zeit nehmen, um die ersten Änderungen der neuen Karten ausführlicher zu gestalten.

Herber Nerf für Ezreal...und für Lee Sin?

Es hat sich angekündigt: Kombo/Kontroll-Decks mit Ezreal waren zu lange zu weit oben in den Tierlisten von Legends of Runeterra.

Aus diesem Grund entschied sich Riot dafür Ezreals Aufstiegsbedingung zu erschweren, sodass dieser nicht mehr ganz so einfach/schnell seine extrem mächtige zweite Stufe erreicht, mit der er für jeden gespielten Zauber zwei Schaden am gegnerischen Nexus verursacht. Anstatt die Gegner mindestens achtmal mit Zaubern anzuvisieren, muss dies nun mindestens zehnmal passieren.

Der zweite Champion ist Lee Sin. Der blinde Mönch ist seit seiner Veröffentlichung mit "Steigende Flut" der wohl am wenigsten gespielte Champion in ganz LoR. Was ein wenig verwundert, denn in den richtigen Händen kann Lee Sin leicht zur spielentscheidenden Figur eines jeden Matches werden.