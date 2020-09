Thiago verabschiedet sich mit Video vom FC Bayern München

Thiago wird beim FC Liverpool ein neues Kapitel aufschlagen. In einem Video verabschiedet er sich von Bayern und begründet seinen Schritt.

"Ich habe die schwierigste Entscheidung meiner Sportkarriere getroffen. Ich werde dieses Kapitel in diesem wunderbaren Klub, in dem ich seit sieben Jahren gewachsen bin, schließen", erklärte Thiago in einem Video, das er auf seinen sozialen Kanälen teilte.