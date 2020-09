TSC Backa Topola - FCSB geht mit Ergebnis in die Geschichte ein

TSC Backa Topola und FCSB aus Bukarest liefern sich ein denkwürdiges Duell in der Europa-League-Qualifikation. Ein vierter Keeper spielt eine Hauptrolle.

So etwas hat die Fußball-Welt noch nicht gesehen: Das 6:6 n.V. zwischen dem serbischen Klub TSC Backa Topola und Rumäniens FCSB in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation geht in die Geschichtsbücher ein.