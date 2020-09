Mario Götze zurück zu FC Bayern? Unrealistisch aber nicht absurd - Kommentar

C. Arndt

Mario Götze ist vereinslos, der FC Bayern sucht noch Verstärkung. Was im ersten Moment absurd klingt, wäre eigentlich gar keine schlechte Idee.

Nach Informationen der Bild soll der Name des Weltmeisters in den Kaderplanungen an der Säbener Straße gefallen sein. Götze selbst ließ verlauten, dass er unbedingt noch einmal die Champions-League gewinnen wolle - und dafür nicht zwingend die Bundesliga verlassen müsse.