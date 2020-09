Lance Cade: Der tragische Absturz einer WWE-Hoffnung

Lance Cade formte erfolgreiches Tag Team mit Trevor Murdoch

Heute vor 15 Jahren, am 18. September 2005, hatte Cade - eigentlich: Lance Kurtis McNaught - sich bei WWE etabliert: Zusammen mit Partner Trevor Murdoch gewann er bei der Großveranstaltung Unforgiven die Tag-Team-Titel von dem Duo The Hurricane und Rosey, dem ebenfalls zu früh verstorbenen älteren Bruder von Roman Reigns .

Der am 2. März 1981 in der Stadt Carroll in Iowa geborene Cade hatte 2001 bei WWE unterschrieben und 2003 sein Debüt gefeiert, damals noch als Garrison Cade. Der 1,96 Meter Schüler der Legende Shawn Michaels tat sich als grundsolider Handwerker im modernisierten Old-School-Stil der Südstaaten hervor und kletterte in den darauffolgenden Jahren auf der Karriere-Leiter.