Andbox kündigen Valorant Team mit bekannten CS:GO-Profis an

Andbox sind jetzt auch in Valorant am Start © Andbox / Riot Games

Die New Yorker Orga Andbox machte bislang in Overwatch und Call of Duty von sich Hören. Jetzt beginnt eine neue Ära: Ein Valorant Team wird mit Hilfe von AI aufgebaut.

Andbox haben es sich auf die Fahne geschrieben, die Millionenstadt New York im eSports zu vertreten. Mit dem Overwatch League Team New York Excelsior und den New York Subliners in der Call of Duty League ist ihnen das bislang schon erfolgreich gelungen.