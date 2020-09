MLB: New York Yankees besiegen Toronto Blue Jays dank Homerun-Festival

Giancarlo Stanton von den New York Yankees gelang ein Homerun im 4. Inning © Getty Images

Die New York Yankees setzten sich in der MLB gegen die Toronto Blue Jays durch. Den Grundstein legt der Rekordmeister mit einem verrückten vierten Inning.

Fünf Homeruns in einem Inning: Die New York Yankees haben in der MLB für Aufsehen gesorgt.