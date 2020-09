G2 gewinnt BLAST Twitch Invitational - Eine Analyse

Die BLAST-Serie startet in Valorant eine eigene Turnier-Reihe. Das Eröffnungsevent bietet einen Prizepool von 50.000 US-Dollar und hat gleich mehrere bekannte Teams im Aufgebot © BLAST/Twitch/Riot Games

Ungeschlagen und unbesiegt. Eine Seltenheit im eSport, doch G2 beweist in Valorant, dass das Team aktuell unantastbar ist.

Der dänische Turnierorganisator BLAST kündigte erst letzte Woche sein großes Twitch Invitational an, ebenfalls Teil der Ignition Series. Von Anfang an wurde damit ein Rekord aufgestellt. Bisher gab es keine Ignition Series, welche mit einem Preisgeld von 50,000€ datiert war.

Bei der Ignition Series handelt es sich um Turniere, welche von unabhängigen Veranstaltern organisiert werden, jedoch in Partnerschaft mit dem Entwickler, Riot Games stattfinden. Bisher wurden insgesamt 20 Ignition Series ausgetragen.

Das BLAST in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie eher klotzen statt kleckern, wurden direkt die vier besten Teams aus Europa eingeladen: das internationale Powerhouse G2, die neue Fusion FunPlus Phoenix (FPX), ein titelsuchendes Ninjas in Pyjamas (NiP) und das britisch geführte Team Liquid.

Die Erwartungen an G2 waren von Anfang an hoch. Bisher gab es kein einziges Turnier, bei dem die Mannschaft sich nicht die Goldmedaille gesichert hat.

Gleich Gegner – Anderes Ergebnis

Am 13. September war dann der Tag der Entscheidung. Obwohl FPX die herbe Niederlage gegen G2 verkraften musste, sicherte sich das Team von Kirill "ANGE1" Karasiow durch einen 2-0 Sieg im Lower Bracket gegen Team Liquid die bedeutende Final-Teilnahme.

So manch ein Fan befürchtete, dass G2 ein weiteres Mal ohne Probleme Richtung Sieg rasen würde, doch FPX hatte eindeutig andere Pläne.

Ein Blockbuster-Finale

Die letzte Instanz, das Finale, startete mit einem 1-0 Vorteil für G2, da der Mannschaft aus dem Upper Bracket der Direkteinzug gelang. Alles deutete darauf hin, dass die Zuschauer ein Déjà Vu erleben würden, diesmal eben in Form eines Best of 5. Doch prompt zeigte sich die Stärke von FPX.