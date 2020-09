Joshua Kimmich wünscht sich Alaba-Verbleib und will Ära prägen

Joshua Kimmich ist froh, dass ihn Hansi Flick fest auf der Sechser-Position einplant. Mit seinen Bayern-Kollegen will er eine Ära prägen.

Joshua Kimmich vom FC Bayern sprach auf dem Weg zum Titel in der Champions League von einem "Gefühl der Unschlagbarkeit".

"Spätestens nach diesem 8:2 ( gegen Barcelona, Anm. d. Red. ) habe ich das so empfunden", sagte Kimmich der Süddeutschen Zeitung : "Wir waren in der Bundesliga ja seit Dezember ungeschlagen, trotzdem wussten wir nicht genau, wie wir im internationalen Vergleich dastehen."

Da habe die Gala gegen Barca "schon einiges ausgelöst in der Mannschaft, das war wie eine Bestätigung. Wir hatten gegen Barca und Lyon kritische Phasen zu überstehen, trotzdem hatte man auf dem Platz immer das Gefühl: Wir schaffen das, wir gewinnen das."

Flick setzt auf Kimmich als Sechser

Unter Hansi Flick nahm der deutsche Nationalspieler, der mit Bayern gegen den FC Schalke 04 am Freitag in die neue Saison startet ( FC Bayern München - FC Schalke 04 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ), eine entscheidende Rolle als Sechser ein.

Kimmich bei Finalturnier als Rechtsverteidiger

Denn er habe gewusst, "dass es nur für einen begrenzten Zeitraum ist, es war in diesem Moment auch die logische Lösung. Mir war klar: Wenn wir das Triple gewinnen wollen, dann muss ich das jetzt machen."

Kimmich wünscht sich Alaba-Verbleib

Doch er habe ihm "natürlich vermittelt, dass ich mir wünschen würde, dass er bleibt und fester Bestandteil unseres Teams ist. Ihm ist auch bewusst, dass wir im Moment eine sehr besondere Mannschaft mit einer sehr besonderen Stimmung haben. Ich glaube, das hat er hier in all den Jahren so möglicherweise auch noch nicht erlebt."