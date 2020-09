Premier League: ManUnited und Arsenal wollen Sieg zum Heimauftakt

In der Premier League startet ManUnited mit einer Woche Verspätung in die neue Saison. Arsenal lädt im Emirates Stadium zum zweiten Stadtduell der Saison ein.

In der besten Liga der Welt steht der zweite Spieltag an.

Bevor es am Sonntag zum ersten Topspiel der Saison kommt, wenn der amtierende Meister FC Liverpool auf den FC Chelsea trifft (Chelsea - Liverpool am So. ab 17.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER), greifen am Samstagabend zwei Top-Klubs in das Geschehen ein.