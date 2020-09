Apex Legends: PGL kündigt hoch dotiertes Turnier Ende Oktober an

Dazu wurden die Profiteams der Welt auf sechs Regionen verteilt. In Nordamerika, Europa, Südamerika, Asia-Pazifik Nord, Asia-Pazifik Süd und Mittlerer Osten mit Afrika. Ein wahrlich globales Event also, in dem neben dem Preisgeld auch noch die wichtigen Apex Legends Global Series (ALGS) Punkte zu verdienen sind.

Das Turnierformat

Die Qualifikationsspiele werden vom 20. - 21. Oktober ausgetragen. In Europa und Nordamerika können bis zu 320 Teams teilnehmen, in den anderen Regionen gibt es 160 Slots. Die besten 20 Teams jeder Region können sich dann über einen Platz in den Playoffs freuen. Die Playoffs werden am 24. und 25. Oktober ausgespielt und in einer aufwendigen Produktion live übertragen.