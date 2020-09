Bundesliga-Auftakt FC Bayern vs. Schalke 04: Sasha singt Nationalhymne

Auftakt doch ohne Zuschauer: So reagiert Flick

Die Bundesliga startet mit dem Duell Bayern gegen Schalke heute in die Saison. Ein Star singt die Nationalhymne vor dem Anpfiff - vor ungewöhnlicher Kulisse.

Traditionell wird vor dem ersten Anpfiff der Spielzeit die Nationalhymne gesungen. In diesem Jahr übernimmt das der Sänger Sasha.

Sasha singt in leerer Allianz Arena

Die Stadt München hat am Donnerstag wegen steigender Infektionszahlen verboten, dass Fans in die Arena kommen. Noch am Mittwoch hatten die Bayern mit 7500 Zuschauern geplant.