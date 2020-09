NBA-Playoffs 2020: Miami Heat besiegen Boston Celtics - Zoff um Marcus Smart

Die Boston Celtics verspielen in den NBA-Playoffs erneut eine deutliche Führung gegen die Miami Heat. In der Kabine kracht es, ein Profi verteidigt sein Team.

Die Miami Heat haben nach einer weiteren spektakulären Aufholjagd einen großen Schritt in Richtung ihrer ersten NBA Finals seit 2014 gemacht.

Die Heat um ihren Star Jimmy Butler setzten sich in Spiel 2 der Conference Finals im Osten mit 106:101 gegen die Boston Celtics durch und sind damit nur noch zwei Siege vom Erreichen der NBA Finals entfernt. ( Spielplan der NBA-Playoffs )

Bei den Celtics um Nationalspieler Daniel Theis, dem sechs Punkte und acht Rebounds gelangen, ist die Stimmung dagegen am Tiefpunkt. Wie schon in Spiel 1 wurde erneut eine klare Führung in der zweiten Hälfte noch aus der Hand gegeben.