Motorsport: GT Masters, Formel 4, AvD Motorsport Magazin Live im TV, Stream

Das ADAC GT Masters macht am Wochenende auf dem Hockenheimring Station © Gruppe C Photography

Am Wochenende brennt auf SPORT1 wieder der Asphalt!

Insgesamt stehen am Samstag und Sonntag über neun Stunden hochkarätiger Motorsport im Free-TV auf dem Programm, darunter Liveübertragungen verschiedener Serien wie des ADAC GT Masters, der ADAC Formel 4, ADAC TCR Germany und ADAC GT4 Germany, die gemeinsam auf dem Hockenheimring unterwegs sind.

In Le Mans feiert zudem der Porsche Carrera Cup Deutschland ( Porsche Carrera Cup: Sa, ab 9 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans seinen Saisonstart. Nach dem Saisonauftakt mit 53 Fahrern stehen noch zehn weitere Läufe im Rahmen des ADAC GT Masters auf dem Kalender.

"Avd Motorsport Magazin mit Danner

Neben den Live-Rennen präsentiert SPORT1 mit seinen Magazinen Analysen, Talks, News und Hintergrundberichte zum aktuellen Geschehen in der Motorsport-Welt.

In der nächsten Ausgabe des "AvD Motorsport Magazins" empfängt Moderatorin Ruth Hofmann am Sonntagabend ( Avd Motorsport Magazin ab 21.45 Uhr LIVE im TV und im STREAM ) im Studio den Le-Mans-Sieger und Teamchef Timo Bernhard sowie RTL-Formel-1-Experte Christian Danner. Franz Tost, Teamchef des Formel-1-Teams Scuderia Alpha Tauri, ist zudem live zugeschaltet.

ADAC GT Masters gastieren am Hockenheimring

Nach bislang abwechslungsreichen Rennen mit vier verschiedenen Siegern ist das ADAC GT Masters (ADAC GT Masters: 1. Rennen am Sa. ab 13 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) zur dritten Station an diesem Wochenende am Hockenheimring zu Gast.