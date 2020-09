Tour de France: 19. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Kletterer räumen am drittletzten Tag der Tour de France noch einmal die Bühne für die Sprinter, die den vorentscheidenden Kampf um das Grüne Trikot ausfechten ( SERVICE: Der Stand in der Sprintwertung ).

Tour de France heute: Das bietet die 19. Etappe

Am Tag vor dem spektakulären Bergzeitfahren in La Planche des Belles Filles geht es von Bourg-en-Bresse am Westrand des Jura entlang nach Norden, das Finale führt in einer Schleife um die Kleinstadt Champagnole herum.