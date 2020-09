DTM: Gerhard Berger erhöht Druck auf BMW und Audi

DTM-Boss erklärt: So sieht der Zukunftsplan der Serie aus

Die österreichische Formel-1-Legende hat den beiden ITR-Teilhabern Audi und BMW verschiedene Szenarien vorgelegt, von einer Fortführung mit einem GT3-Reglement bis hin zu einer Abwicklung. Klarheit gibt es aber nunmehr seit Monaten nicht. Stattdessen wird hin und her diskutiert.

Berger: "Muss zeitnah Klarheit herrschen"

Für Berger inzwischen ein Unding, vor allem in Zeiten der Coronakrise. "Die Entscheidung dauert leider einfach viel zu lange. Es muss jetzt zeitnah Klarheit herrschen, denn wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern", sagt er zu SPORT1. Er sei der Frontmann, doch ihm seien auch die Hände gebunden, so Berger: "In sieben Wochen fahren wir das letzte Saison-Rennen - die Klarheit ist längst überfällig."