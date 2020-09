ATP: 250er-Tennisturniere in Moskau wegen Corona abgesagt

Die beiden 250er-Tennisturniere in Moskau werden aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionszahlen abgesagt © Getty Images

Die beiden 250er-Tennisturniere in Moskau werden aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionszahlen abgesagt. Dem ATP-500-Turnier soll aber nichts im Wege stehen.

Wegen der massiv gestiegenen Zahl der Corona-Infektionen in Moskau haben die ATP und die WTA die beiden 250er-Tennisturniere in der russischen Hauptstadt am Donnerstag abgesagt.