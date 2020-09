Bundesliga: FC Bayern München - FC Schalke 04 LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Bundesliga geht in ihre 58. Saison. Am Freitag eröffnen der Triple-Sieger aus München und Schalke 04 die neue Spielzeit, allerdings ohne Fans.

In der Zwischenzeit kürte sich der FC Bayern mit dem Champions-League-Gewinn zum Triple-Sieger - und will nun wieder im Liga-Alltag an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen. (Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern - FC Schalke 04 am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)