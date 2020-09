Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Alphonso Davies

Bayern Münchens Klubboss Karl-Heinz Rummenigge ist ganz angetan von Shootingstar Alphonso Davies. "Wenn ich ihn sehe, denke ich mir: Der Junge ist wie eine S-Bahn in vollem Tempo. Dazu ist er auch noch ein guter Typ", schwärmte der 64-Jährige in einem Interview mit DAZN.

Rummenigge: Verfolge Davies auf Instagram

Sportlich sei Davies bereits ein imposanter Botschafter für die Bayern. "Sein Dribbling gegen Barcelona ist weltweit über alle Kanäle gelaufen. Da haben sich sicherlich viele gedacht: Was ist das denn? Wer ist der Typ? Ich sage es mal so: Unser Büro in New York ist sicherlich sehr dankbar für Alphonso Davies", erklärte Rummenigge und spielte auf Davies starke Einzelaktion beim 8:2 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona an.