CHECK24 Doppelpass mit Max Eberl, Stefan Effenberg LIVE im TV und Stream

Im CHECK24-Doppelpass am Sonntag diskutiert Thomas Helmer mit seinen Gästen über den Bundesligastart. Zu Gast sind u.a. Max Eberl und Stefan Effenberg.

Endlich wieder Bundesliga! Am Wochenende geht das Oberhaus in die neue Saison.

Der FC Bayern eröffnet die Saison am Freitagabend in der Allianz Arena gegen Schalke (Fr. ab 20.30 Uhr im Liveticker). Außerdem empfängt der BVB am Samstag die andere Borussia aus Mönchengladbach zum Topspiel (Sa. ab 18.30 Uhr im Liveticker).