NBA: Phil Jackson, Meistertrainer der Chicago Bulls um Jordan, wird 75

Keiner kann Phil Jackson das Wasser reichen. Und das wird wohl für immer so bleiben. Mit elf Titeln als Trainer ist der frühere Profi in der NBA die Nummer eins, ähnlich erfolgreich war nur Red Auerbach, der in den 50ern und 60ern die Dynastie der Boston Celtics prägte. Am Donnerstag wird Meistermacher Jackson 75 Jahre alt.