Ex-BVB-Star Mario Götze möchte noch einmal die Champions League gewinnen

Der vertragslose 2014er-Weltmeister Mario Götze will seine Karriere noch nicht in den USA oder anderswo fernab des großen Fußballs ausklingen lassen.

"Mein Fokus liegt auf Europa. Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an", sagte der 28-Jährige, der bis zum 30. Juni bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden hatte, der Bild.