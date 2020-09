Kai Havertz fühlt beim FC Chelsea keinen Druck wegen der Ablöse

Erste Eindrücke: Das schätzt Lampard an Havertz

"Natürlich ist das eine hohe Ablöse, aber in diesen Tagen ist das im Fußball schon fast normal", konstatierte der 21 Jahre alte deutsche Nationalspieler.

Weiter führte Havertz aus: "Was mich betrifft, ich werde mir deswegen keinen Druck machen, weil ich nicht besser oder schlechter spiele, wenn ich an die hohe Ablöse denke."

Am vergangenen Montag hatte Havertz sein Debüt bei den Blues in der Premier League beim 3:1 gegen Brighton and Hove Albion gefeiert.