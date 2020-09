Turid Knaak fehlt DFB-Frauen mit schwerer Schulterverletzung

Turid Knaak fehlt der deutschen Nationalmannschaft und ihrem Klub vorerst. Die Offensivspielerin hat sich schwer an der Schulter verletzt.

Offensivspielerin Turid Knaak hat bei der Nationalmannschaft eine schwere Verletzung erlitten und fällt für die kommenden EM-Qualifikationsspiele am Samstag (14.00 Uhr) in Essen gegen Irland sowie drei Tage später in Montenegro (16.00 Uhr) aus.