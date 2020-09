FC Bayern: Kingsley Coman (Quarantäne) fehlt, Alaba & Boateng dabei

Hansi Flick muss zu Beginn der Saison auf Kingsley Coman verzichten. So ganz nachvollziehen kann der Bayern-Trainer das aber nicht.

Der Franzose hatte Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus seinem Umfeld und befindet sich weiter in häuslicher Quarantäne ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga ).

"Er ist nicht dabei", sagte Trainer Hansi Flick vor dem ersten Saisonspiel am Freitag gegen Schalke 04 (FC Bayern München - FC Schalke 04 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Dabei sei auch der letzte Test negativ gewesen. "Er hat jetzt schon den dritten oder vierten negativen Test. Ich weiß nicht, ob es da eine 14-tägige Quarantäne braucht. Ich entscheide das nicht, aber so ganz nachvollziehbar ist das nicht", fügte Flick an.