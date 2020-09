BVB bremst bei Reus - Gladbach ohne Zakaria, mit Thuram und Plea

Borussia Dortmund will seinen Kapitän Marco Reus nach dessen langer Verletzungspause behutsam an die Startelf des Bundesligisten heranführen.

"Wir sind sehr, sehr zufrieden, aber wir müssen weiter vernünftig sein mit ihm", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag vor dem Ligastart gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag ( Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ).

Bürkis Einsatz beim BVB offen

Sportdirektor Michael Zorc erwartet trotz elf Pflichtspielsiegen gegen Gladbach in Serie eine schwierige Aufgabe. "Sie sind ja nicht umsonst noch in die Champions League gerutscht", betonte er ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga ).

Zakaria fehlt - Thuram und Plea dabei

"Denis wird so lange Zeit bekommen, wie es notwendig ist, um tatsächlich spielfähig zu sein. Ich würde nicht zwingend vor der Länderspielpause mit ihm rechnen, um ehrlich zu sein", sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich Anfang März am Knie verletzt und war daraufhin operiert worden.

Gladbach: Miese Bilanz gegen Dortmund

Sobald alle Spieler wieder fit sind, will Rose auch in der Tabelle angreifen. "Wenn alle gesund sind, sehe ich uns in der Lage, gegen jeden Gegner in der Liga zu punkten. Wenn alle gesund sind, sind wir richtig, richtig gut", sagte der Gladbach-Trainer.