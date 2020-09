Tour de France 2020: André Greipel steigt auf 18. Etappe aus

Sprinter André Greipel ist als zweiter deutscher Radprofi aus der 107. Tour de France ausgestiegen. Der 38-Jährige vom Team Israel Start-Up Nation gab das Rennen am Donnerstag auf der 175 km langen 18. Etappe von Meribel nach La Roche-sur-Foron auf.

Greipel stieg am Gebirgspass Cormet de Roselend, der ersten von fünf schweren Bergwertungen der letzten Alpenetappe, vom Rad. Der elfmalige Etappensieger Greipel erreichte bei seiner zehnten Tour-Teilnahme erst zum zweiten Mal nach 2018 nicht das Ziel in Paris ( Alle Etappen der Tour de France im LIVETICKER ).

Tour de France: Greipel ist krank

Die Tour 2020 verlief für den gebürtigen Rostocker von Beginn an nicht wie gewünscht. Bei der Auftaktetappe in Nizza stürzte er, anschließend schleppte er sich mit einer Knieverletzung und zwischenzeitlichen Magen-Darm-Problemen durch die Rundfahrt. In die Massensprints konnte der "Gorilla" nur einmal eingreifen, der sechste Platz auf der Ile de Re (10. Etappe) bleibt sein bestes Ergebnis.