"SKY Sport News – Highlights der 2. Liga" weiterhin auf SPORT1

Die Kooperation geht in die nächste Runde: SPORT1 zeigt auch in der neuen Saison "SKY Sport News – Highlights der 2. Liga" am Freitag- und Sonntagabend im Free-TV.

Prominentes Aufstiegsrennen mit Hamburg und Düsseldorf

Zusätzlich zu "SKY Sport News – Highlights der 2. Liga" am Freitag- und Sonntagabend sind Highlights am Sonntagvormittag auch in "Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga" auf SPORT1 zu sehen . Neben der TV-Berichterstattung begleitet SPORT1 die komplette Saison der 2. Bundesliga auch ausführlich auf seinen digitalen Online-, Mobile- und Social-Media-Plattformen mit News, Interviews, Statistiken, Spielplänen und Livetickern.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf SPORT1