Bayern - Schalke: Die PK des FCB zum Bundesliga Auftakt LIVE im Ticker

Mit dem Spiel gegen Schalke 04 eröffnet der FC Bayern am Freitagabend die neuen Bundesligasaison.

In der Allianz Arena sind nun doch keine Fans zugelassen.

+++ Nachfrage zu den fehlenden Fans +++

Wenn ich wie der OB in der Verantwortung bin, dann muss man den Zahlen Rechnung tragen. Das sind Dinge, wo ich nichts dagegen mache kann, darauf müssen wir uns einstellen.

+++ Frage von SPORT1 zu Thiago und Tolisso +++

Thiago hat mir offen gesagt, dass er eine neue Herausforderung gesehen. Wie schwer es ihm gefallen ist, hat man bei seiner Verabschiedung gesehen. Tolisso hat enorme Qualitäten, er hat in der letzten Saison manchmal durch kleine Verletzungen seinen Rhythmus verloren. Er hat aber große Qualitäten, ich bin froh, dass er fit ist.

+++ Frage nach der Motivation +++

Das ist der Job der Spieler, es ist die Aufgabe der Mannschaft. ich habe noch in keiner Phase gemerkt, dass jemand nicht bereit ist, 100 Prozent zu geben. Bei Bayern muss man sich immer beweisen. Es ist immer Pflicht, immer Meister zu werden.

+++ Wird Nübel auf der Bank sitzen? +++

+++ Frage zu Boateng und Coman +++

+++ Doch keine Fans im Stadion! +++

+++ Frage nach Sane +++

Über die Aufstellung sage ich wenig - aber er hat ja in der Nationalmannschaft gespielt, warum soll er dann nicht bei uns spielen?

+++ Frage nach Alaba +++

+++ Zur Belastungssteuerung +++

+++ Zu Schalke +++

+++ Goretzkas Taktik-Aussagen +++

Wir sind der gleichen Meinung, dass es gewisse Phasen im Spiel gibt, die wir cleverer lösen müssen. Also in einigen Passagen müssen wir etwas das Gas rausnehmen.

+++ Frage nach der kurzen Vorbereitung +++

+++ Frage nach dem Personal und den Fans +++

Jeder Spieler ist froh, dass ein bisschen Stimmung da ist. Es liegt an uns, sich entsprechend zu verhalten. Die Mannschaft und ich haben wenig Zeit für die Vorbereitung gehabt. Aber es geht in die richtige Richtung. das wollen wir gegen Schalke umsetzen.

+++ Frage nach Leroy Sane +++

+++ Frage nach der Kadergröße +++

+++ Frage nach der Rückkehr der Fans +++

Ich bin dafür, dass man die Dinge beobachtet, und so ist es ja auch angedacht. Wir müssen uns schützen und aus der Situation das beste machen. Wir müssen uns an die Vorgaben halten.

+++ Flick ist da +++

+++ Die letzte Frage an Nübel +++

Was er Schalke wünscht? "Vor allem, dass es ruhig bleibt"

+++ Wie sieht es mit Ihrer Geduld aus? +++

Ich versuche so lange wie möglich, geduldig zu bleiben. Wie es dann läuft, wird man sehen.

+++ Rolle von Tapalovic +++

Wir sind nicht befreundet. Ich hatte meinen alten Torwarttrainer sechs Jahre. Da war es an der Zeit, mal etwas anderes zu erleben. Wenn du neuen Input bekommst, entwickelst du dich weiter.

+++ Wehmut gegen Schalke +++

+++ Was ist das Ziel? +++

Ich schaue mir erstmal alles an, will bestmöglich trainieren. ich habe mir keine Ziele gesetzt, dass ich so und soviele Spiele mache.