FC Bayern: Corentin Tolisso könnte von Thiago-Abgang profitieren

Vor wenigen Wochen sprach Rummenigge in der Abendzeitung über seinen Mittelfeldmann. "Er war lange, lange verletzt und deshalb selten in Bestform", erklärte der Vorstandsvorsitzende. Der Rekordmeister habe die Hoffnung, dass Tolisso viel Qualität mit ins Spiel bringen werde. "Er ist Weltmeister, ein Spieler, der die Rolle anders interpretiert als Thiago oder Martinez. Coco ist sehr gefährlich vor dem Tor", lobte Rummenigge den 26-Jährigen.

Hoeneß vertraut Tolisso "blind"

Aus dem "selbst, wenn" wird Realität. Wie Rummenigge am Donnerstag verriet, wird Thiago nach Liverpool wechseln. Und Tolisso dürfte schon beim Bundesliga-Auftakt am Freitag ( Bundesliga: FC Bayern München - Schalke 04, Freitag 20.30 Uhr im LIVETICKER ) gefragt sein.

Die Wertschätzung, die Bayern Tolisso entgegenbringt, ließ sich schon bei seiner Verpflichtung in der Ablösesumme ablesen. 2017 zahlten die Münchner 41,5 Millionen Euro an Olympique Lyon. Zu diesem Zeitpunkt war Tolisso der klubinterne Rekordeinkauf, bis heute gaben die Münchner nur für Lucas Hernández und Leroy Sané mehr Geld aus.

Verletzungen werfen Tolisso zurück

In seiner Debütsaison wusste Tolisso durchaus zu überzeugen, in 40 Pflichtspielen gelangen ihm zehn Tore und sieben Vorlagen. Im Sommer 2018 gewann er mit den Franzosen zudem die Weltmeisterschaft.

In der vergangenen Saison war er zwar wieder fit, kam aber dennoch schwer in Tritt. Das hatte auch mentale Gründe, wie er in einem Interview Ende 2019 zugab. "Wird mein Knie wieder wie früher? Werde ich wieder so gut wie früher?", schilderte er seine Ängste bei Le Parisien.