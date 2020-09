Thiago vom FC Bayern zum FC Liverpool? Einigung laut Medienbericht

Die Verhandlungen sollen nun seit Montag an Fahrt aufgenommen haben, nachdem die Bayern betont hatten, den Deal bis zum Start der Bundesliga-Saison am Freitag abwickeln zu wollen.

Hoeneß macht öffentlich Druck bei Thiago

Uli Hoeneß hatte im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag noch betont, dass bislang noch kein Verein in München vorstellig geworden sei.

Guardiola lockt Thiago zum FC Bayern

Thiagos aktueller Vertrag in München läuft noch bis 2021. Der Spanier stand in München schon dicht vor einer Vertragsverlängerung, entschied sich dann doch für eine neue Herausforderung.

Seither lief er in 235 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf. Der spanische Nationalspieler wurde sieben Mal Deutscher Meister, gewann vier Mal den DFB-Pokal und krönte seine Zeit an der Säbener Straße mit dem Gewinn des Triples in der abgelaufenen Spielzeit.