Dota 2: ESL One Germany 2020 angekündigt

Insgesamt spielen 16 Teams aus Europa und der CIS-Region bei der ESL One Germany mit © ESL

N. Walkerling

Am 5. Oktober startet die ESL One Germany. Wird Team Secret den achten Turniersieg in Folge holen oder schafft es endlich jemand, den Favoriten zu stürzen?

Nur zwei Wochen nach der ESL One Thailand kündigt der Eventveranstalter das nächste Mega-Turnier in Dota 2 an. Die ESL One Germany 2020 wird vom 5. Oktober bis 1. November ausgetragen und lässt die Teilnehmer um ein Preisgeld von 400.000 US-Dollar spielen.

Das Mega-Turnier im Detail

Insgesamt sollen 16 Teams aus Europa und der CIS-Region an dem vierwöchigen Online-Turnier teilnehmen. 12 von ihnen werden direkt eingeladen, die anderen vier über ein Qualifikationsturnier ermittelt. Alle Teams starten in derselben Gruppe und spielen in einem modifizierten Swiss-System gegeneinander. In diesem Format spielt jedes Team maximal fünf Matches, wobei es drei Siege benötigt, um in die Playoffs vorzurücken. Wer hingegen dreimal verliert, scheidet aus. Letztlich schaffen acht Teams den Sprung in die nächste Runde.

Wie schon bei früheren ESL-Events gewährt auch diesmal SAP zusätzliche Einblicke ins Geschehen. Der Softwarekonzern wird während der Spiele Analysen und Statistiken für Zuschauer und Kommentatoren live aufbereiten.

Alle bisher eingeladenen Teams:

Team Secret

OG

Nigma

Team Liquid

Alliance

Ninjas in Pyjamas

Virtus.pro

Natus Vincere

Vikin.gg

HellRaisers

FlyToMoon