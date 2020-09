Barca: Coach Ronald Koeman setzt voll auf Philippe Coutinho

Die Vorteile im neuen System für Coutinho waren bei den beiden Testspielen nicht zu übersehen. Zwar war er nominell links aufgestellt, hatte aber alle Freiheiten und war deshalb auch oft im Zentrum zu finden. Sowohl beim 3:1 gegen Taragona (inklusive Messi-Eklat) als auch gegen Girona (3:1) traf der Rückkehrer einmal und war an vielen weiteren Szenen als Teil der Dreierreihe hinter der einzigen Sturmspitze beteiligt. So hilft er Barca auf jeden Fall weiter!

Seine Stärken - der starke Abschluss, die herausragende Technik, Übersicht und die Dribbelstärke - sind nun deutlich zu erkennen. "Mit seiner Kreativität und seiner exzellenten Technik hat er unser Spiel in der Triple-Saison belebt", beschrieb Bayerns Klubchef Karl-Heinz Rummenigge den ehemaligen Spieler, der aber nicht an Thomas Müller vorbei kam.

Koemans große Pläne mit dem Bayern-Rückkehrer

Hält Coutinho die aktuelle Form, ist ein Startelf-Einsatz am 27. September zum Ligastart gegen Villarreal sehr wahrscheinlich. Kleine Zweifel an der kompletten Coutinho-Wende gibt es aber dennoch. Der Grund: Koeman hat für vier Offensivpositionen trotz der Ausmusterung von Luis Suarez immer noch ein krasses Überangebot in der Offensive. Der Konkurrenzkampf tobt.

Auch wegen der großen Auswahl auf den Positionen war Ende August noch völlig unklar, ob der 28 Jahre alte Coutinho überhaupt eine Zukunft bei den Katalanen hat. Monatelang hieß es, der Verein plant ohne den Brasilianer. "Der Trainer trifft die Entscheidung. Wenn er will, dass Coutinho bleibt, wird er nächstes Jahr bei uns spielen", sagte Präsident Josep Bartomeu bei Barcelona TV . Es folgte die große Wende in weniger als einem Monat.

Coutinhos zweiter Anlauf beim Traumverein

Ein weiterer Grund: Koeman setzt voll auf seinen Schützling. "Koeman rief ihn direkt nach dem Champions-League-Sieg mit Bayern am folgenden Tag an und sagte ihm, dass er ein großer Teil seiner Pläne ist und er es gerne hätte, dass er zurückkehrt", verriet Coutinhos Berater Kia Joorabchian.

Für den Offensivmann geht es nun vor allem darum, seine Effizienz zu steigern. Am 6. Januar 2018 nach Barcelona gekommen, brachte es der Rechtsfuß in 76 Pflichtspielen auf 21 Tore und 11 Vorlagen. Beim FC Bayern standen in der vergangenen Saison in 38 Pflichtspielen elf Treffer und neun Assists zu Buche. Normalerweise wären das keine schlechten Werte, für einen Mann mit einem 145-Millionen-Preisschild auf der Stirn ist das jedoch zu wenig.