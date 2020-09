HSV will Nils Körber als Nachfolger von Julian Pollersbeck

Fußball-Regionalliga Nordost, Saison 2020 2021, 3. Spieltag, BSG Chemie Leipzig vs. Hertha BSC II (29.08.2020) 1:1 (0:0) Nils Koerber Körnber (Torwart Hertha BSC II, Rueckennnummer 12) hält einen Ball beim Regionalliga-Spiel Chemie Leipzig gegen Hertha BSC II (29.08.2020) Leipzig Sachsen Deutschland Alfred-Kunze-Sportpark *** Football Regionalliga Nordost, Season 2020 2021, 3 Matchday, BSG Chemie Leipzig vs. Hertha BSC II 29 08 2020 1 1 0 0 Nils Koerber Körnber Goalkeeper Hertha BSC II, Back number 12 holds a ball at the Regionalliga match Chemie Leipzig vs. Hertha BSC II 29 08 2020 Leipzig Sachsen Germany Alfred Kunze Sportpark © Imago