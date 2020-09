NBA: Bradley Beal sauer - Wizards-Star fehlt in All-NBA-Teams

Bei den All-NBA-Teams taucht der Name Bradley Beal trotz sensationeller Zahlen in dieser Saison nicht auf. Der Star der Washington Wizards reagiert verärgert.

Die NBA hat ihre All-NBA-First-, Second- und Third-Teams verkündet - die Auswahl der Spieler sorgte aber nicht bei allen Profis für Zustimmung.

Beal reagiert auf Social Media genervt

Der 27-Jährige reagierte mit einem GIF auf Twitter, welches einen genervt in die Kamera blickenden Jungen zeigt. Kurz darauf legte Beal mit einem Video von DeMarcus Cousins nach, der darin sagte: "Ich hoffe, die Welt sieht jetzt, was wirklich passiert. Denn es wird lächerlich."

Später retweetete der zweimalige All-Star Meldungen, die besagten, dass der Wizards-Star der erste NBA-Profi ist, der mindestens 30 Punkte sowie sechs Assists im Schnitt auflegte und es trotzdem nicht in ein All-NBA-Team schaffte.

Westbrook und Simmons stechen Beal aus

Auf den Guard-Positionen hatte Beal das Nachsehen gegenüber James Harden und Luka Doncic (First Team), Damian Lillard und Chris Paul (Second Team), Ben Simmons und Russell Westbrook (Third Team).