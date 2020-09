Arjen Robben: Ehemaliger Bayern-Star peilt schnelle Rückkehr an

Robben selbst hatte dies in einem ersten Statement bereits ausgeschlossen. Nun gibt es weitere gute Nachrichten, der Flügelspieler will bald wieder auf dem Platz stehen.

"Glücklicherweise ist der Muskel nicht kaputt, es ist nichts gerissen", sagte der 36 Jahre alte Stürmer am Mittwoch in einem Interview des Club-TV. "Ich bin froh, dass alles halb so schlimm ist", erzählte der ehemalige Nationalspieler, dessen Tür in der Elftal aber wohl offen ist, nach einer Computertomographie. "Das ist also durchaus hoffnungsvoll."