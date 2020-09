Pressestimmen PSG: Julian Draxler als Retter gefeiert

Rio-Weltmeister Julian Draxler, nur aufgrund von Sperren, Verletzungen und Corona-Ausfällen in die Anfangsformation des Starensembles gerückt, köpfte PSG in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Erfolg gegen den FC Metz - und wurde im Anschluss von der Presse gefeiert.

FRANKREICH:

SPANIEN:

Marca: PSG wird in der 93. Minute dank eines Tores von Draxler in einem wilden Match gerettet. Nach dem Skandal gegen Marseille und ohne die gesperrten Neymar, Paredes und Kurzawa waren auch Diallo (Rot) und Bernat (Verletzung) bereits in der Umkleidekabine.

AS: Julian Draxler rettet PSG. Der Deutsche trifft in der Nachspielzeit in einem verrückten Spiel, in dem die Pariser aufgrund der roten Karte von Diallo und der Verletzung von Bernat zwei Spieler weniger hatten. Das PSG-Drehbuch zu Beginn der Saison hätte von einem dramatischen Schriftsteller sein können.