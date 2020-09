Anzeige

AEW Dynamite: Neuzugang Will Hobbs hilft Jon Moxley AEW setzt Neuzugang groß in Szene

Will Hobbs (r.) kam bei AEW Dynamite Jon Moxley zu Hilfe © AEW

M. Hoffmann

Kreiert der WWE-Rivale All Elite Wrestling hier einen Star? Der frisch verpflichtete Will Hobbs kommt Champion Jon Moxley zu Hilfe - und trumpft auf.

Noch vor einem Monat war er ein No-Name, der all seine Matches bei AEW verloren hatte. Nun scheint der WWE-Rivale entschlossen, ihn zu einem Star zu formen.

Am Mittwoch verkündete die Liga von Tony Khan die feste Verpflichtung von Will Hobbs - um ihm dann gleich einen großen Auftritt bei der TV-Show Dynamite zu gönnen, an der Seite des amtierenden World Champions Jon Moxley.

Kraftpaket Hobbs kam dem früheren Dean Ambrose zu Hilfe, als er Opfer einer Attacke von Team Taz wurde, das ein Zweckbündnis mit seinem kommenden Herausforderer Lance Archer und dessen Manager Jake "The Snake" Roberts geschlossen hat.

Mit einem Stuhl vertrieb Hobbs Brian Cage und Ricky Starks, die Moxley zuvor hinterrücks angegriffen hatten, worauf Moxley Hobbs spontan für ein Match kommende Woche rekrutierte: Gemeinsam mit dem aufstrebenden Star Darby Allin treffen sie auf Archer, Cage und Starks.

Will Hobbs legt steilen Aufstieg hin

Wer ist der Mann, den AEW unvermittelt so groß in Szene setzt? Hobbs entstammt der Nachwuchsschmiede der kalifornischen Independent-Liga All Pro Wrestling (APW) und war in den vergangenen elf Jahren vor allem in der kalifornischen Independent-Szene aktiv.

Anfang Juli feierte er sein Debüt bei AEW und agierte dabei zunächst als "Jobber", der in jedem Kampf unterlag, vorrangig bei der YouTube-Show AEW Dark. Dass die Liga größeres Potenzial in ihm erkannt zu haben glaubt, war dann bei der vergangenen Großveranstaltung All Out zu beobachten: Hobbs spielte dort eine überraschend prominente Rolle in der von Archer gewonnenen Casino Battle Royale um ein Titelmatch gegen Moxley, wurde erst spät von Archer eliminiert.

Hobbs unterstrich seinen verbesserten Status dann zuletzt mit zwei Siegen bei Dark, nun scheinen noch größere Aufgaben auf ihn zu warten.

