Ligue 1: PSG-Star Neymar nach Eklat zwei Spiele gesperrt

Der brasilianische Superstar von Paris Saint-Germain hatte bei der 0:1-Niederlage gegen Marseille am vergangenen Sonntag seinem Gegenspieler González gegen den Hinterkopf geschlagen und dafür Rot gesehen. Später schrieb Neymar bei Twitter, dass ihn González rassistisch beleidigt habe.

Sebastien Deneux, Vorsitzender der Disziplinarkommission, sagte, die Beweise seien noch nicht "ausreichend", um die Vorwürfe rassistischer Beleidigungen zu belegen. Die Untersuchung der Bilder dauere weiter an. Ziel sei es, "festzustellen, was tatsächlich vorgefallen ist und was tatsächlich gehört wurde", fügte er hinzu.