Champions League: SG Flensburg-Handewitt schlägt Wolff und KS Kielce

Dennoch hielt Flensburg gegen den Champions-League-Sieger von 2016, bei dem Nationalkeeper Andreas Wolff zwischen den Pfosten einen guten Job machte, das Spiel schon in der ersten Hälfte offen. In der Folge bewiesen die Gastgeber trotz eines zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstands die besseren Nerven. ( SERVICE: Spielplan und Ergebnisse )

Am Donnerstag (18.45 Uhr im LIVETICKER) startet auch der in der Spielpause zum Corona-Meister gekürte THW Kiel bei RK Zagreb in den Wettbewerb, der in einem veränderten Modus mit zwei Vorrundengruppen und mit nur noch 16 statt bisher 28 Mannschaften ausgetragen wird.