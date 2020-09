Bundesliga-Barometer: Diese Klubs steigen ab - erster Trainerwechsel auf Schalke

Im Bundesliga-Barometer tippt die Mehrheit der Fans auf den ersten Trainerwechsel im Ruhrgebiet. In der 2. Bundesliga gibt es diesbezüglich ein Kuriosum.

Bei einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer waren 61,5 Prozent der 5940 befragten Fans der Meinung, dass die Königsblauen in der neuen Spielzeit enttäuschen werden. Dahinter folgen der 1. FC Köln (24,3 Prozent) und Hertha BSC (23,6 Prozent).

Immerhin werden die Knappen laut der Umfrage nichts mit dem Abstieg zu haben, sondern im gesicherten Mittelfeld auf Rang elf landen. Europa bleibt aber in weiter Ferne.

Umfrage: Bayern wird vor dem BVB Meister

Deutscher Meister wird in den Augen der Fans erneut der FC Bayern vor Borussia Dortmund. In der Champions League sehen die Anhänger RB Leipzig als Dritten und Borussia Mönchengladbach als Vierten.

Eindeutig war auch das Ergebnis bei der Wahl zum Torschützenkönig: Mit 73,8 Prozent wird sich demnach wieder Robert Lewandowski vom FC Bayern die Torjägerkanone in der Bundesliga schnappen. Erling Braut Haaland (BVB/17,3 Prozent) und Jadon Sancho (BVB/2,3 Prozent) haben klar das Nachsehen. ( Anm. d. Red.: Mehrfach-Nennungen sind möglich )

Nachdem der deutsche Rekordmeister in der Vorsaison 100 Tore erzielt hatte, glauben die Fans auch diesmal, dass die Bayern (95,1 Prozent) die meisten Treffer in der Bundesliga erzielen werden. Mit deutlichem Abstand folgen Dortmund (68,3 Prozent) und Leipzig (32,3 Prozent).

2. Liga: Endlich steigt der HSV auf

Nach zwei enttäuschenden Jahren in der 2. Liga legen sich die Fans fest, dass der Hamburger SV endlich den Aufstieg ins deutsche Oberhaus packen wird. Allerdings nur als Zweiter, was den Rothosen aber egal sein dürfte.

Als größte Enttäuschung prognostizierten die Befragten mit 49,4 Prozent den 1. FC Nürnberg, der sich im Vorjahr gerade so in der Liga halten konnte. In dieser Saison sehen die Fans den fränkischen Traditionsverein immerhin auf dem zwölften Platz.