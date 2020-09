BVB: Donis Avdijaj rät Youssoufa Moukoko zu harter Arbeit und Geduld

Youssoufa Moukoko steht seit Wochen im Mannschaftstraining der Profis von Borussia Dortmun d, schon ab seinem 16. Geburtstag am 20. November könnte das Wunderkind in der Bundesliga debütieren.

Bis dahin stürmt der 15-Jährige jedoch in der Dortmunder U19, bei der er in der vergangenen Saison mit einem Torrekord Torschützenkönig wurde. Zwei Jahre zuvor hatte Moukoko den U17-Torrekord des damaligen Schalkers Donis Avdijaj pulverisiert.

"Er ist ein super Spieler. Er hat gefragt, was ich dazu meine. Ich habe ihm das Gleiche gesagt, was ich selbst heute machen würde: 'Auf dem Boden bleiben, hart arbeiten und nie das Ziel aus den Augen verlieren'", sagte Avdijaj bei Transfermarkt.de .

Avdijaj gibt sich geläutert

Er ist und bleibt ein Phänomen! Wunderkind Youssoufa Moukoko glänzt auch in der U19-Bundesliga (A-Junioren) für den BVB und erzielte im Alter von 14 Jahren in elf Spielen bereits 18 Treffer © Getty Images

Gleich bei seinem U19-Debüt im August markiert Moukoko beim 9:2-Sieg in Wuppertal einen Sechserpack (!), dabei gelingt dem Angreifer ein Hattrick binnen 17 Minuten! Das Ausnahmetalent, das seit gut drei Jahren beim BVB unter Vertrag steht, hatte in der vergangenen Saison in der U17 in 28 Spielen 50 Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet © Getty Images

Neben dem Sechserpack glänzt Moukoko zudem mit drei Dreierpacks gegen Bielefeld, Leverkusen und Münster. "Der Junge wird eines Tages Profi werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur Verletzungen könnten ihn stoppen", sagte Moukokos Trainer Michael Skibbe im Sommer dem Magazin "RevierSport" © Getty Images

Tore am Fließband, Zweifel am Alter, ein Werbedeal mit Nike - SPORT1 blickt an seinem 15. Geburtstag auf das Phänomen Youssoufa Moukoko © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago

Als Zwölfjähriger mischt der Stürmer die U17-Bundesliga auf, nachdem er zuvor in 21 Spielen der U15 33 Mal getroffen hatte. Beim 3:0-Auftaktsieg im August 2017 gegen die SG Unterrath erzielt er zwei Tore © Getty Images

Die immer wieder aufkommenden Zweifel am Alter des gebürtigen Kameruners versucht sein Vater Joseph direkt im Keim zu ersticken. "Sofort nach der Geburt habe ich ihn beim deutschen Konsulat in Yaoundé angemeldet. Wir haben eine deutsche Geburtsurkunde", erklärt er der "Bild" © Getty Images

Doch selbst der Dortmunder U23-Teammanager Ingo Preuß sagt bei "spox": "Ich könnte mir bei Youssoufa vorstellen, dass sein Alter lediglich geschätzt worden ist. Vielleicht ist er in Wirklichkeit ein, zwei Jahre älter" © Getty Images

Das Bezirksamt Hamburg Nord teilt der "Welt" aber im Oktober 2017 mit, dass Moukoko am 20. November 2004 in Kameruns Hauptstadt Yaoundé geboren wurde. Beim Standesamt Hamburg-Harburg sei demnach im Jahr 2016 eine Nachbeurkundung der Geburt erfolgt - zwei Jahre, nachdem Moukoko nach Deutschland gezogen war und beim FC St. Pauli als Jugendkicker anheuerte © Getty Images

BVB-Sprecher Sascha Fligge ergänzt: "Uns liegen die Geburtsurkunden vor. Sowohl aus Kamerun als auch aus Deutschland." Nebst beglaubigter Übersetzung. Moukoko (r.) lässt sich nicht beirren und erzielt in seiner ersten U17-Saison Tore wie am Fließband. Am zweiten Spieltag trifft er erneut doppelt, ehe er gegen Viktoria Köln sogar einen Viererpack schnürt © Getty Images

"Youssoufa ist ein klasse Junge und es macht jeden Tag Spaß, mit ihm zu arbeiten. Aber auch bei ihm gibt es noch Dinge, die verbessert werden müssen", sagt Dortmunds Trainer Sebastian Geppert © Getty Images

Am Ende der Saison 2017/18 stehen unfassbare 37 Tore und sechs Vorlagen in nur 25 Spielen in der Statistik. Zwölf Mal gelingen ihm mindestens zwei Treffer in einer Partie - unter anderem im Derby gegen Schalke 04 © Getty Images

Auch der DFB wird auf Moukoko aufmerksam. Im August 2017 wird der damals 12-Jährige erstmals für die U16-Nationalmannschaft berufen. DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner nominiert 21 Akteure des Jahrgangs 2002 - und als Nummer 22 den im November 2004 geborenen Moukoko © Getty Images

Sein Deutschland-Debüt feiert er am 11. September 2017 beim 3:1 gegen Österreich als Einwechselspieler. Zwei Tage später darf Moukoko von Beginn an ran - und erzielt gegen den Nachbarn natürlich einen Doppelpack © Getty Images

Der damalige BVB-Profi-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang springt auf den Hype-Zug auf. Der BVB-Star schreibt: "Youssoufa, mein kleiner Bruder, ist on Fire" und prophezeit ihm unter den Hashtag "future" eine große Zukunft. Moukoko wiederum sagt der "Sport Bild": "Er ist wie ein großer Bruder für mich. Er gibt mir Tipps, sagt mir, was gut ist. Aber auch, was nicht so gut ist" © Instagram @youssoufa_10

Die britische "Sun" feiert Moukoko sogar als kommenden Superstar. Im Artikel wird Moukoko als "heißestes Versprechen des Planeten" bezeichnet, der die vom BVB ausgebildeten Stars Christian Pulisic und Mario Götze überflügeln kann © Screenshot Sun

Im Finale um die deutsche U17-Meisterschaft gegen den FC Bayern ist es dann Moukoko vorbehalten, in der Schlussphase das entscheidende 3:2 zu erzielen © Getty Images

In der U17-Endrunde bestätigt Moukoko seine Verfassung und führt sein Team zum Halbfinalsieg gegen Leverkusen. Reden darf er aber nicht. "Das ist zu seinem Schutz", sagt Lars Ricken bei SPORT1 © Getty Images

Auch in der Saison 18/19 stellt Moukoko seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis. Nach elf Spielen hat er bereits 20 Tore auf dem Konto. So trifft er beim 10:0 gegen Hennef vier Mal und beim 7:1 gegen Bielefeld 16 Tage vor seinem 14. Geburtstag drei Mal © dpa

Für die deutsche U17 wird er dennoch nicht nominiert. "Das Wohl des Jungen steht im Vordergrund, und es ist zuletzt einfach zu viel geworden - vor allem, wenn Youssoufa beim DFB war", sagt sein Berater Patrick Williams dem "Sportbuzzer" © Getty Images

Im November 2018 bricht Moukoko selbst sein Schweigen. "Die letzte Saison war hart für mich. Mit den ganzen Geschichten. Ich kann nichts dafür, dass es so gut läuft", sagt er der "Sport Bild" © Getty Images

Sein Plan, in der U19 zu spielen, hat sich bereits erfüllt. Doch Moukoko hat mehr im Sinn: "Wenn ich ehrlich bin, ist es mein Ziel, Profi in Dortmund zu werden, mit der Borussia die Champions League zu holen und den Ballon d’Or zu gewinnen" © Getty Images

Bereits mit 14 Jahren unterschreibt Moukoko seinen ersten Werbedeal. Moukoko geht eine Zusammenarbeit mit Nike ein, wie der US-Sportartikelhersteller bestätigt. Für seine Unterschrift soll er eine Million Euro erhalten, insgesamt könne das Gesamtvolumen des Vertrages laut "Bild" auf bis zu zehn Millionen Euro ansteigen © Mpx Images

Moukoko selbst kündigt Werbedrehs mit Nike an, auch Foto-Kampagnen sollen geplant sein. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bremst den Hype: "Wir sind nicht für die Handlungen der Ausstattungsfirmen verantwortlich. Wir halten uns angesichts des Alters solcher Spieler zurück" © Getty Images

Auf seinem Instagram-Account (über 410.000 Follower) beantwortet Moukoko Fragen einiger Fans. Warum er nicht zu den Bayern geht? "Ich fühle mich sehr wohl beim BVB und hab' Ziele mit dem BVB", antwortet der Offensivspieler und versieht den Post mit einigen schwarz-gelben Bienen © Instagram/@youssoufa_10

Sportlich liefert der 14-Jährige wie gewohnt ab. Mit vier Treffern gegen Bielefeld am vorletzten Spieltag sichert er dem BVB vorzeitig den Titel in der B-Junioren Bundesliga West, mit zwei weiteren Toren ballert sich Moukoko zum Torrekord. Mit 46 Saisontoren in 25 Spielen übertrifft er Donis Avdijaj, der 12/13 in 25 Spielen 44 Mal genetzt hatte © Imago

Dortmund bleibt ungeschlagen und peilt die Titelverteidigung an. Im Halbfinal-Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg folgt dann mit zwei Treffern und einem Assist die nächste Gala von Moukoko. Zwar geht das Finale gegen Köln verloren, an Moukokos Aufstieg zur U19 ändert das aber nichts © Getty Images

"Die Power, die sie haben, habe ich leider noch nicht. Ich glaube, ich werde mir die Power in der Vorbereitung holen - und dann werden wir uns messen", sagte der Youngster im Vorfeld der Saison © Getty Images

"Ich hoffe nicht, dass die Leute denken, dass ich in der U19 wieder 46 Tore schieße", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den Stürmer. "Ich muss da erstmal klarkommen und sehen, was da so passiert" © Getty Images

