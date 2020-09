Radsport: Aderlass-Verfahren eröffnet - Mark S. verzichtet auf Aussage

Der mit Spannung erwartete Prozessauftakt gegen Mark S. hat am Mittwoch in München begonnen, der Hauptangeklagte verzichtete zunächst aber auf eine Aussage.

In blauem Hemd, beiger Hose und mit dem obligatorischen Mundschutz betrat Mark S. den Sitzungssaal. Die Hände in den Taschen verborgen ließ der mutmaßliche Hintermann das Blitzlichtgewitter beim Prozessauftakt eines der größten deutschen Dopingskandale über sich ergehen.

Mehr als eineinhalb Jahre nach den spektakulären Razzien der Operation Aderlass begann am Mittwoch die mit Spannung erwartete gerichtliche Aufarbeitung vor der 2. Strafkammer des Landgerichts München II. Doch am ersten Tag verzichtete Mark S. zunächst auf eine Aussage - allerdings stellten die Verteidiger dies für den weiteren Prozessverlauf in Aussicht. Mit S. sind vier weitere Personen angeklagt.